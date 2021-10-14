財政部13日公布9月稅收統計指出，9月證交稅收178億元、年增28.5％，創下連24紅，持續刷新史上最長紅紀錄，但台股近期出現交易量縮水現象，9月交易量3,656億元較8月4,382億元大幅下滑近兩成，若不計春節因素，9月證交稅收規模為近十個月來新低，為今年單月首度低於200億元現象。
財政部表示，9月稅收為3,020億元、年增13.1％，主要為營所稅收年增180億元，綜所稅收年增124億元，營業稅收年增43億元，證交稅收則年增40億元。
財政部統計處副處長陳玉豐表示，2020年9月台股平均日成交值（2,309億元）、證交稅收139億元皆為低基期因素，因此2021年9月證交稅收仍較去年同期成長、為連續24個月年增正成長，持續刷新歷史紀錄。
陳玉豐指出，今年台股7月的日均成交值（6,523億元）迎來史上單月新高，但隨著航海、鋼鐵股交投降溫，成交量也逐步下滑，8月為4,382億元（單月第五高）、9月則跌破4千億元。
陳玉豐表示，台股受惠上半年海運股熱潮，累計前九月日均成交值仍有4,828億元，為歷年同期新高水準，帶動前九月證交稅收達2,131億元，改寫歷年新高紀錄，達全年預算目標的177.6％，年增1倍，預算目標早已提前達標。惟對證交稅全年展望，陳玉豐認為證交稅波動較大，8月起台股降溫量縮，全年仍須觀察第四季股市發展。
另9月營所稅收、綜所稅收分別為434億元、1,054億元，年增率皆為兩成以上，主要是暫繳稅款回補與上市櫃公司獲利成長，導致營所稅額成長，而各企業今年發放股利因疫情延後至9月，近期陸續進帳，因此扣繳綜所稅款增加。至於9月營業稅收848億元年增5％，可歸功國內產銷穩定與消費升溫。
累計今年1～9月總稅收2兆2,380億元創歷史同期新高，較上年同期增加4,029億元，年增率22％，除總稅收與證交稅外，營所稅（5,692億元）、營業稅（4,050億元）、關稅（986億元）、房屋稅（820億元）、牌照稅（651億元）、遺產稅（250億元）皆創同期新高水準，表現頗佳。
展望今年全年稅收，陳玉豐指出，近期疫情趨緩，內需消費回溫，娛樂稅、菸酒稅、營業稅都出現回升跡象，而國內自10月發放五倍券、好食券、各類加碼券等政策刺激消費，估計全年稅收為樂觀態勢。
(時報資訊)
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