台股近期遭遇國際間的經濟變數，13日跌破16,400點，回檔修正快速，但投信多方資金買不停，13日買超8.38億元，連續十個交易日抄底，呈現越跌越買態勢；搭配八大公股行庫護盤，兩大重量級多方資金力挺台股，迎接年底資金行情。
投信與八大公股行庫近期扮演台股多方資金的領頭羊，其中投信13日買超台股8.38億元，為連十日買超，金額達177億元，今年以來買超447.48億元，對台股不離不棄。
永豐投顧總經理李學詩認為，台股跌破16,400點以下都是進場好的買點，這點位的台股現金殖利率為2.8％，投資價值浮現，下方支撐為16,000點，約在年線具有強勁支撐。李學詩也認為，投信資金相當團結且其背後有政府四大基金的支持，因此投信近期連買十天台股，具有重要意義。
台新投顧副總黃文清表示，越來越接近FED縮緊購債及升息的時間點，通膨的疑慮利空將逐步鈍化，同時美股、台股修正幅度頗深，預料反彈在即，並搭配進入台股傳統第四季資金行情、集團作帳、投信作帳行情將發酵，投資人持股勿殺低。
黃文清建議投資人留意投信偏多、持股水位高的個股，依據條件有世芯-KY、景碩、旺矽、同欣電、金居、創意、全新、嘉澤、德微、朋程、亞聚、南電、奇鋐、高技、新唐等個股。 其中矽智材（IP）創意為投信連15日買超的個股，ABF載板景碩、南電也是投信認養股，兩檔的客戶訂單強勁，市況供不應求，多方資金仍在列車上，技術面月KD檔鈍化，康和證券投資總監廖繼弘建議投資人逢低可承接。
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