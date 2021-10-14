護國神山台積電法說會登場前夕，獲外資調升目標價的利多，仍不敵美債殖利率攀高、美元指數上漲，以及美聯準會（Fed）縮表在即等利空，台股13日開高後賣壓湧現，加權指數由紅翻黑，終場下跌114點，收在16,347點，有回測年線之虞。
外資13日小幅賣超台股85.3億元，官股券商與投信則持續買超，金額分別為20.56億元、8.38億元；外資對台積電連3賣、13日單日賣超金額29.98億元，官股券商則是連三買、累積金額19.93億元，台積電股價年線得而復失，13日股價收在571元，下跌0.7％。
除了台積電利多不漲外，第一金投顧董事長陳奕光以「美債煮青蛙、美元炒韭菜」比喻，指出雙率影響大，美消費者物價指數（CPI）又公布在即，也恐不利於指數。另一方面，蘋果（APPLE）新品供應也可能持續受大陸能耗雙控政策影響。
整體來看，台股紅利已開始鈍化，櫃買指數已先跌破年線，且如韓股等亞股也在年線之下，台股加權指數年線恐怕岌岌可危。
陳奕光指出，台股仍有三大利多值得期待，包括（1）台灣外銷訂單亮眼，預估上市櫃10月營收創高家數仍有望50～100家；（2）鴻海推出電動車來勢洶洶，電子題材將從3C消費性電子轉向車用電子；（3）看好企業第三季財報，推升整體前三季獲利，進而使2022年配息可期，推估台股殖利率近5％。然目前市場氛圍低迷，暫保守謹慎看待為宜，區間看萬六至萬七間。
國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，Fed 11月的縮減購債、大陸恒大與限電事件，以及美國舉債上限等是現階段四大利空，但後續有望逐漸淡化，美元指數是重要觀察指標，一旦轉弱，科技股就有望吸引外資回流，再帶動股市行情翻揚。
蔡明翰認為，短線上市場氣氛低迷，預期本周加權指數仍會在5日線上下200點震盪整理。中長線將回歸基本面，特別是歐美進入消費旺季、新冠肺炎新增確診人數降低，相較2020年感恩節、聖誕節因疫情削弱消費力的低基期，報復性消費可望帶來大幅成長。
元富投顧總經理鄭文賢表示，市場仍擔心電子庫存調整壓力，近期台股反彈成交量都無法進一步放大，顯示追價買盤相當謹慎，可待國際變數及法說會後，積極布局2022年展望佳個股。
(時報資訊)
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