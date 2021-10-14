外電報導，由於全球晶片短缺，蘋果公司可能削減iPhone 13產量多達1,000萬支，包括台積電等16檔蘋概股賣壓沈重，股價多數臉綠，惟法人認為，缺料對蘋果影響應不大，蘋概股股價表現不佳，應與市場氛圍關係較大，而非基本面。
根據彭博報導，蘋果公司原預估在年底前生產9,000萬支這款新型iPhone手機，但蘋果告訴其製造商，博通公司（Broadcom Corp.）和德州儀器等蘋果的晶片供應商供貨面臨困難，iPhone 13產量將會減少。蘋果股價在盤後下跌0.91％。
兆豐投顧協理黃國偉認為，此一消息尚難確認真偽，但13日大型權值電子股賣壓沈重，與其說是受基本面影響，市場更擔心的是資金外移風險，台股反彈力道不強，短中長期均線下彎，空方氣盛。
美債上限延長即要表決，市場擔心美國國會不通過，加上在通膨升溫問題，聯準會明顯預測失準，市場也擔心聯準會因此加速縮減購債，而美元續強，也影響資金流向，不利新興市場股市。
國泰證期資深經理蔡明翰認為，
目前壓抑股價表現的因素，還是油價強勢，市場預期聯準會緊縮腳步將加快，導致資金回流歐美市場避險，在美元強勢下，外資操作自然偏向保守，在美元未轉弱之前，電子權值股恐持續受到壓抑。
台新台灣中小基金經理人吳繼先認為，蘋果新產品的規格演進已至極限，以致於沒有什麼驚喜，蘋果供應鏈第三、第四季是拉貨旺季，業績持續增溫，惟股價不一定連動。
觀察手機供應鏈表現，除蘋果新機外，三星10月20日將有新機上市，大陸品牌手機也將陸續推出新機，若銷售動能不錯，預期台廠也能受惠。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：