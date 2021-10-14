外電報導，由於全球晶片短缺，蘋果公司可能削減iPhone 13產量多達1,000萬支，包括台積電等16檔蘋概股賣壓沈重，股價多數臉綠，惟法人認為，缺料對蘋果影響應不大，蘋概股股價表現不佳，應與市場氛圍關係較大，而非基本面。

根據彭博報導，蘋果公司原預估在年底前生產9,000萬支這款新型iPhone手機，但蘋果告訴其製造商，博通公司（Broadcom Corp.）和德州儀器等蘋果的晶片供應商供貨面臨困難，iPhone 13產量將會減少。蘋果股價在盤後下跌0.91％。

兆豐投顧協理黃國偉認為，此一消息尚難確認真偽，但13日大型權值電子股賣壓沈重，與其說是受基本面影響，市場更擔心的是資金外移風險，台股反彈力道不強，短中長期均線下彎，空方氣盛。

美債上限延長即要表決，市場擔心美國國會不通過，加上在通膨升溫問題，聯準會明顯預測失準，市場也擔心聯準會因此加速縮減購債，而美元續強，也影響資金流向，不利新興市場股市。

國泰證期資深經理蔡明翰認為，

目前壓抑股價表現的因素，還是油價強勢，市場預期聯準會緊縮腳步將加快，導致資金回流歐美市場避險，在美元強勢下，外資操作自然偏向保守，在美元未轉弱之前，電子權值股恐持續受到壓抑。

台新台灣中小基金經理人吳繼先認為，蘋果新產品的規格演進已至極限，以致於沒有什麼驚喜，蘋果供應鏈第三、第四季是拉貨旺季，業績持續增溫，惟股價不一定連動。

觀察手機供應鏈表現，除蘋果新機外，三星10月20日將有新機上市，大陸品牌手機也將陸續推出新機，若銷售動能不錯，預期台廠也能受惠。

(時報資訊)