科技業熱鬧滾滾，下周三家重量級廠商連番推出新品。打頭陣的蘋果訂於10月18日召開發表會，外界預料多款產品即將亮相，其中內建最新晶片M1X的MacBook最引人注目。緊接谷歌訂於19日推出新款Pixel 6手機，三星則於20日舉行發表會，但未透露太多細節。

蘋果宣布於美西時間本月18日上午十時（台灣時間19日凌晨一時）舉行線上發表會。這家科技巨擘一如以往賣關子的風格，在邀請影片中隻字未提，僅強調「釋放」（Unleashed）一詞。蘋果產品行銷高層喬斯瓦克（Greg Joswiak）發布推文也說，接下來6天會緊鑼密鼓籌備。

■MacBook Pro可望露面

市場對於10月新品早已臆測多時。外界普遍預料蘋果將推出期待已久的MacBook Pro，內建最新M1X晶片為蘋果告別英特爾、採用自家設計的處理器，效能比上一代M1更提升。其他可能的產品還有重新設計的高階Mac Mini，可能也採M1X處理器，另有第三代AirPods 3。

谷歌19日即將推出最新Pixel 6、 Pixel 6 Pro兩款全新設計的手機，內建谷歌設計的行動晶片Tensor。目前該公司已公布Pixel 6手機外觀，屆時將發表更多技術細節。

三星亦向媒體發出邀請，宣布10月20日線上舉行發表會，強調該公司產品用品十分多元，歡迎外界前來了解「三星如何透過科技開啟自我表達的新體驗」。因三星並未透露太多細節，使得外界難以揣測確切發表內容。部分人士預料，可能會發表更多顏色款式的Galaxy手機，或是提供完全客製化選擇。

此外，由邀請影片有出現相機與SmartThings標誌來看，有人推敲屆時會宣布相關升級功能。另有市場人士認為，此次可能會讓明年初上市的Galaxy S21 FE提前曝光宣傳。

(時報資訊)