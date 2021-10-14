科技業熱鬧滾滾，下周三家重量級廠商連番推出新品。打頭陣的蘋果訂於10月18日召開發表會，外界預料多款產品即將亮相，其中內建最新晶片M1X的MacBook最引人注目。緊接谷歌訂於19日推出新款Pixel 6手機，三星則於20日舉行發表會，但未透露太多細節。
蘋果宣布於美西時間本月18日上午十時（台灣時間19日凌晨一時）舉行線上發表會。這家科技巨擘一如以往賣關子的風格，在邀請影片中隻字未提，僅強調「釋放」（Unleashed）一詞。蘋果產品行銷高層喬斯瓦克（Greg Joswiak）發布推文也說，接下來6天會緊鑼密鼓籌備。
■MacBook Pro可望露面
市場對於10月新品早已臆測多時。外界普遍預料蘋果將推出期待已久的MacBook Pro，內建最新M1X晶片為蘋果告別英特爾、採用自家設計的處理器，效能比上一代M1更提升。其他可能的產品還有重新設計的高階Mac Mini，可能也採M1X處理器，另有第三代AirPods 3。
谷歌19日即將推出最新Pixel 6、 Pixel 6 Pro兩款全新設計的手機，內建谷歌設計的行動晶片Tensor。目前該公司已公布Pixel 6手機外觀，屆時將發表更多技術細節。
三星亦向媒體發出邀請，宣布10月20日線上舉行發表會，強調該公司產品用品十分多元，歡迎外界前來了解「三星如何透過科技開啟自我表達的新體驗」。因三星並未透露太多細節，使得外界難以揣測確切發表內容。部分人士預料，可能會發表更多顏色款式的Galaxy手機，或是提供完全客製化選擇。
此外，由邀請影片有出現相機與SmartThings標誌來看，有人推敲屆時會宣布相關升級功能。另有市場人士認為，此次可能會讓明年初上市的Galaxy S21 FE提前曝光宣傳。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：