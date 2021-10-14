針對國票金控併購安泰銀行，金管會13日表示，現已進入市場面階段，就依照程序進行，目前金管會並未收到國票金併購申請案，若後續收到申請，會依財務健全性等綜合評估「依法審核」。
金管會官員表示，國票金控是在2021年2月24日通過授權董事長洽談相關的併購案，金管會是透過日常監理，持續審慎關注後續發展狀況。
目前為止，金管會尚未收到國票金向金管會的申請案，如果後續有併購或者轉投資，要看交易架構再依相關規定辦理，在國票金正式遞件申請後，會針對財務健全性等相關事項綜合考量，依法審核。
國票金在2021年2月24日董事會通過授權國票金董事長魏啟林啟動併購安泰銀行交易。如果順利合併安泰銀，國票金將成為首家旗下同時有純網銀和實體商銀的金控。
對此，金管會主委黃天牧曾表示，一家金控同時擁有虛、實銀行，「法規上並沒有不可以」，但會緊盯國票金在已有純網銀情況下，再買一家實體銀行的原因、是否取得樂天銀行同意、未來資本適足率與後續財務能力能否支撐等面向。
銀行局則認為，一家金控若有兩家銀行非常耗費資本，國票金控的資本結構是否夠強、併購資金來源，併購後對金控後續財務結構是否有影響，都會是金管會觀察重點。
(時報資訊)
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