2005年掀起的私募基金投資國內銀行風潮，包括萬泰、日盛、大眾及安泰銀行四家，近年私募基金陸續退場，2014年及2016年萬泰及大眾銀行分別併入凱基及元大銀行，今年富邦金控併購日盛金控，目前只剩安泰銀行未退場，若國票金控順利合併安泰銀行，私募基金投資國內銀行時代，將告終結。
觀察私募基金投資並入主國內四家銀行，即2007年美國私募基金SAC Private Capital Group（SAC）入主萬泰銀行、2006年日本新生銀行投資日盛銀行、2007年凱雷集團主導大眾銀行、2007年隆力集團取得安泰銀行經營權。
市場法人指出，私募基金投資台灣銀行的風潮「一起來也一起退」，順序似乎也相吻合，目前僅剩的隆力集團入主安泰銀行達14年，近年來不斷釋出轉手的消息，但與所有的合併案一樣，總是因為交易價格無法取得共識而告吹。
但觀察隆力集團退場計畫一直以來都是求穩，價格上也有所堅持，過去傳出的合併消息，每每都因為價格而破局。市場法人強調，據悉這次隆力集團經過重新評估，包括先前多年的特別股高股息收益，及之後轉換為普通股的股利收益，計算投資回報率後，反推當初的投資成本已降低不少，進入適當的出場時機。
根據安泰銀行財報及股東會決議，這些年在經營團隊全力衝刺及調整核心業務結構下，獲利表現算是穩健，今年股東會更決議連續11年配發現金股利，金額為0.6～1元，面對各大金控下銀行的競爭壓力，可說交出亮眼佳績。若兩家公司的董事會順利通過，且未來金管會點頭，在國內銀行業發展上也極具意義。
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