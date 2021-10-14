美國財政部每年4月及10月發布半年一次的匯率報告，如無意外10月報告近日隨時將發布，台灣在4月三項標準全中，被列入「加強觀察名單」，這次觀察期間的4至10月，匯市供需大致上均維持平衡，央行沒有進場買匯調節，可望減為符合二項，降回一般觀察名單。
央行去年因應「短期間資金大量且集中進出」，造成匯市有失序之虞，因此央行基於職責進場買匯，維護匯市秩序及金融市場穩定，全年買匯達391億美元，造成阻升新台幣；這符合美國財政部匯率報告的匯率操縱國條件，即三項匯率操縱國指標全中，但美方基於「情況特殊」，暫列「加強觀察名單」。
央行總裁楊金龍9月底時說明，今年初延續去年底美元超額供給現象，為避免匯市失序，央行1月仍進場調節，淨買匯87.3億美元，但2月供需已恢復均衡，央行轉為淨賣匯。4月至今，新台幣升勢雖續強，但匯市為正常供需結構，央行回歸市場供需機制，沒有進場調節的需要，依美國匯率報告指標，可望從三項降回二項。
美國財政部每年大約4月及10月發布一次的半年期全球貿易夥伴匯率報告，根據三項指標判定是否透過操縱匯率來達到提高貿易競爭力，原則上三項全部符合，即列入匯率操縱國。三項標準即經常帳順差占全國生產毛額（GDP）逾2％、對美貿易順差達到200億美元以上、全年單邊干預匯率超過GDP的2％。台灣這次可望剔除第三項。
近期新台幣在美元走強下，貶破28元大關，13日終場收在28.145元。匯銀主管預期，若就全球金融情勢來看，新台幣短期不會太強，央行也沒進場買匯必要，後續也應可維持僅符合二項指標的情況不變。
(時報資訊)
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