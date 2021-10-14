央行副總裁陳南光13日指出，台灣過去20年來通膨率偏低，但用更長期的時間觀察通膨議題，可發現「這次不一樣」，全球發展結構上出現三大新的因素：去全球化與供應鏈重組、人口老化與勞動力短缺、政府債務貨幣化，使得這次的通膨與通膨預期逐步升溫。
陳南光說，「通膨預期說變就變，一不小心就會引發真的通膨，不應該只解釋為短期現象，過去寬鬆貨幣政策仍可維持低通膨，但台灣以後沒那麼Lucky了」，央行貨幣政策、物價監控、CPI統計都要儘快重新投入人力加快檢視，深入研究與調查，否則將引發更大危機。
為紀念中研院士劉大中對台灣經濟長期發展的投入，台經院、中研院經濟所等經濟研究智庫共同舉辦研討會，主題定為「疫後大通膨時代即將來臨？」
原任台大經濟系教授的陳南光發表「消失的通膨何時再現？」演講，指央行長期以來的貨幣政策在「通膨預期定錨」扮演重要角色，現在的問題是，央行抗通膨的公信力正在削弱，可能動搖民眾長期以來的通膨預期定錨。在疫情導致供需混淆、碳排放管制等新情勢，接下來主要央行如何應對上升的通膨預期，至關重要。
他也提及，各主要央行涉入金融市場的運作已深，加上已累積龐大的政府與民間負債，讓各國央行政策回應通膨顯得躊躇不前。
劉大中先生教育文化紀念基金會董事長許嘉棟表示，目前央行的政策利率，即重貼現利率和市場利率嚴重脫節，市場上充斥太多游資，使得股市和房市等資產價格一直在上漲，央行卻不能不顧及全球水平恣意大步升息，只能用信用管制措施，央行貨幣政策在抗通膨議題上少了著力點。
台灣金融研訓院董事長吳中書則說，經濟學上控制通膨比控制通縮容易，根據中經院PMI團隊調查，企業主對於下半年的獲利率持平看待，及至明年也如此，相信因大宗商品引發的WPI上揚，會隨著明年供應鏈回歸正常而反向下跌。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：