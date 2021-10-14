央行副總裁陳南光 央行副總裁陳南光13日指出，台灣過去20年來通膨率偏低，但用更長期的時間觀察通膨議題，可發現「這次不一樣」，全球發展結構上出現三大新的因素：去全球化與供應鏈重組、人口老化與勞動力短缺、政府債務貨幣化，使得這次的通膨與通膨預期逐步升溫。

陳南光說，「通膨預期說變就變，一不小心就會引發真的通膨，不應該只解釋為短期現象，過去寬鬆貨幣政策仍可維持低通膨，但台灣以後沒那麼Lucky了」，央行貨幣政策、物價監控、CPI統計都要儘快重新投入人力加快檢視，深入研究與調查，否則將引發更大危機。

為紀念中研院士劉大中對台灣經濟長期發展的投入，台經院、中研院經濟所等經濟研究智庫共同舉辦研討會，主題定為「疫後大通膨時代即將來臨？」

原任台大經濟系教授的陳南光發表「消失的通膨何時再現？」演講，指央行長期以來的貨幣政策在「通膨預期定錨」扮演重要角色，現在的問題是，央行抗通膨的公信力正在削弱，可能動搖民眾長期以來的通膨預期定錨。在疫情導致供需混淆、碳排放管制等新情勢，接下來主要央行如何應對上升的通膨預期，至關重要。

他也提及，各主要央行涉入金融市場的運作已深，加上已累積龐大的政府與民間負債，讓各國央行政策回應通膨顯得躊躇不前。

劉大中先生教育文化紀念基金會董事長許嘉棟表示，目前央行的政策利率，即重貼現利率和市場利率嚴重脫節，市場上充斥太多游資，使得股市和房市等資產價格一直在上漲，央行卻不能不顧及全球水平恣意大步升息，只能用信用管制措施，央行貨幣政策在抗通膨議題上少了著力點。

台灣金融研訓院董事長吳中書則說，經濟學上控制通膨比控制通縮容易，根據中經院PMI團隊調查，企業主對於下半年的獲利率持平看待，及至明年也如此，相信因大宗商品引發的WPI上揚，會隨著明年供應鏈回歸正常而反向下跌。

(時報資訊)