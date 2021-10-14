全球汽車業面臨成本大漲的壓力，台灣車價卻出現進口車喊漲、國產車凍漲的平行時空，業者直言，「車價是由市場供需來決定」，進口車在台市占率節節攀升，許多品牌嚴重缺車，車價喊漲也不怕訂單嚇跑。

反觀國產車，近年來銷售市占率已跌破五成大關，早已失去制衡進口車價格的實力；面對今年進口車大缺車、讓出市場的機會，國產車廠不僅沒有漲價，甚至大打優惠折扣戰，積極反攻市占版圖。

進口車漲價的動作，其實早在今年初就已陸續出現，由於新車供給短缺、原廠報價調漲下，許多進口車商先透過縮減、取消促銷優惠的動作，變相漲價。

進入下半年以來，進口車缺車狀況更為嚴峻，且原廠新車供應報價一路漲的趨勢下，代理商若持續以原有定價接單，等未來新車運抵台灣交車時，原廠報價早已調高，期間價差就只能自己吞；在當前進口車已轉向「賣方市場」下，讓進口車商可以更無顧忌，直接喊漲。

至於國產車，以爭取最大產銷量為目標，原本車價設定上就會儘量壓低，且不輕言調漲，就怕把價格敏感的主要顧客群嚇跑；近年來國產車市占率節節下滑，更沒有主動漲價的本錢。

此外，相較於進口車，國產車廠在車用晶片、關鍵零組件的備料上充足，新車供應無虞，且先前5～7月傳統旺季因疫情干擾而泡湯，國產車商無不把握疫情趨緩的機會，加碼促銷，以追趕業績進度。

至於市場有國產車可能漲價的雜音，不排除是部分業者利用進口車價「漲」聲響起的契機，營造國產車價也將跟進的氣氛，以達到刺激消費者儘早購車的目的。

(時報資訊)