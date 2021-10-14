全球汽車業面臨成本大漲的壓力，台灣車價卻出現進口車喊漲、國產車凍漲的平行時空，業者直言，「車價是由市場供需來決定」，進口車在台市占率節節攀升，許多品牌嚴重缺車，車價喊漲也不怕訂單嚇跑。
反觀國產車，近年來銷售市占率已跌破五成大關，早已失去制衡進口車價格的實力；面對今年進口車大缺車、讓出市場的機會，國產車廠不僅沒有漲價，甚至大打優惠折扣戰，積極反攻市占版圖。
進口車漲價的動作，其實早在今年初就已陸續出現，由於新車供給短缺、原廠報價調漲下，許多進口車商先透過縮減、取消促銷優惠的動作，變相漲價。
進入下半年以來，進口車缺車狀況更為嚴峻，且原廠新車供應報價一路漲的趨勢下，代理商若持續以原有定價接單，等未來新車運抵台灣交車時，原廠報價早已調高，期間價差就只能自己吞；在當前進口車已轉向「賣方市場」下，讓進口車商可以更無顧忌，直接喊漲。
至於國產車，以爭取最大產銷量為目標，原本車價設定上就會儘量壓低，且不輕言調漲，就怕把價格敏感的主要顧客群嚇跑；近年來國產車市占率節節下滑，更沒有主動漲價的本錢。
此外，相較於進口車，國產車廠在車用晶片、關鍵零組件的備料上充足，新車供應無虞，且先前5～7月傳統旺季因疫情干擾而泡湯，國產車商無不把握疫情趨緩的機會，加碼促銷，以追趕業績進度。
至於市場有國產車可能漲價的雜音，不排除是部分業者利用進口車價「漲」聲響起的契機，營造國產車價也將跟進的氣氛，以達到刺激消費者儘早購車的目的。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：