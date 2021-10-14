不敵原廠持續調高新車報價壓力，台灣進口車「漲」聲響起！寶獅雪鐵龍（Peugeot Citroen）汽車總代理寶嘉聯合13日宣布，18日起全面調高新車售價3～5％。

台灣賓士剛發表的新改款C系列中型轎車，售價一口氣調高2％～5％。台灣賓士喊話：「車價回不去了！」在全球車價上漲趨勢下，即使未來疫情趨緩、晶片供應恢復正常，車價也難以降回低點。

而和泰13日發表LEXUS中型豪華房車ES新改款車型，訂價較前一代小漲2萬～3萬元。和泰車強調，主要反應LEXUS LINK等新科技配備的成本。不過和泰坦言，原廠要求漲價的壓力很大，正積極爭取壓低明年車價漲幅，但也警告，明年漲價絕非「狼來了！」

此外，包括福斯等歐系進口車品牌，下半年起陸續利用小改款新車上市的時點，調漲新車定價。有車商透露，進口車首波平均約有3％的漲幅，尚未完全反映增加的成本，若國際原物料行情持續飛漲、車用晶片短缺的狀況無法受控，不排除短期內會有二度漲價的可能。

日系豪華車品牌Lexus總代理和泰汽車表示，在成本hold不住的情況下，原廠已強烈表達調漲明年新車報價的意願，正向原廠爭取將漲幅壓縮至最小，但也坦言「明年不可能不漲價！」要消費者有心理準備。

寶嘉聯合13日發出正式聲明，表示18日起將全面調高寶獅雪鐵龍新車報價3～5％，個別車款漲價細節將在下周公布。寶嘉聯合指出，今年以來原廠已經多次調高對台新車報價，寶嘉聯合都咬牙自行吸收，但這次車價調漲幅度實在超出承受範圍，不得已只好宣布調高新車售價。

寶嘉聯合強調，若未來相關原物料供應仍無法滿足需求，對整體汽車製造產生更嚴重的影響，將不排除再次調漲的可能性。

同業分析，由於進口車供應價早在半年甚至一年前就已經與原廠議定，車商鮮少在同一車型沒有改款的情況下，大動作宣布調漲車價。此外，車商多半會選在新改款或新年式車款上市的時間點，配合配備升級等動作，來緩和漲價對銷售帶來的衝擊。寶嘉聯合這次「無差別」式的調高全車系售價作法，反映出代理商的成本壓力已快破表。

(時報資訊)