大陸海關總署13日公布9月進出口數據，美元（下同）計價的出口年增率表現亮眼，以28.1％創下三個月來的高點，並首度突破3,000億美元大關。至於進口金額，雖受大宗商品價格飆漲創下歷史新高，但年增率17.6％低於市場預期，也創下2021年以來最低的表現，反映大陸內需市場呈現低迷。

在兩岸貿易部分，台灣繼續為大陸最大的進口來源地，9月進口額239.6億美元、年增13.4％，但相較2021年前8月動輒單月三成的增速，大陸自台進口的動能明顯減弱。前九月合計，大陸自台灣進口額1,824.7億美元，年增28.9％。

海關總署數據顯示，9月出口額3,057.4億美元，年增28.1％，高於市場預估值21％。進口額2,389.8億美元，年增17.6％，低於市場預估值20％。當月貿易順差為667.6億美元，高於市場預估中值的468億美元。

海關總署發言人李魁文表示，2021年以來，大陸外貿量穩質升的基礎進一步鞏固，但全球疫情起伏不定，世界經濟艱難復甦，外部環境更顯複雜，導致外貿發展面臨的不穩定、不確定性因素仍多。他預估，考慮到2020年外貿高基數的影響，2021年第四季進出口增速可能放緩，但外貿總體向上趨勢不會改變，全年仍然有望實現較快增長。

至於中美貿易方面，大陸前三季對美出口年增32.9％，進口年增43.5％。路透根據相關資料計算，9月單月大陸對美國貿易順差420億美元，前三季累計順差2,799.6億美元。東協國家仍為大陸的第一大貿易夥伴。前三季，大陸對東協進出口金額合計為人民幣（下同）4.08兆元，年增21.1％，占大陸外貿總值的14.4％。（相關新聞見A12）

(時報資訊)