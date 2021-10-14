立院財政委員會13日完成當沖降稅延長的《證券交易稅》修正草案初審，其中稅率維持千分之1.5有共識，但針對延長年限仍有爭議，因此將延長兩年、三年、常態化等三大版本皆送交黨團協商，預估政院版延長三年出線機會最大。
台股從9月14日17,434點跌至10月13日的16,347點，失守萬七大關。財長蘇建榮在財委會前受訪時表示，台股近期受中、美因素影響，例如中國大陸房地產、美國財政僵局、殖利率上升，及美國聯準會（Fed）是否要縮表等問題影響，價跌量縮，國安基金委員會14日召開第三季例會，除密切注意台股情勢外，也將討論台股情況。
立法院財政委員會13日審查《證交稅條例修正草案》，研商當沖降稅延長的方案，蘇建榮赴立院備詢。民眾黨提案延長兩年，政院延長三年，國民黨則提常態化，惟朝野皆堅持己見，因此三版本保留送黨團協商。
今年前9月我國集中市場當沖比率約40.7％，外界質疑當沖降稅延長可能助長投機行為。但財政部、金管會13日均強調，當沖降稅應適度延長三年。
蘇建榮指出，財政部主張當沖降稅延長三年為租稅公平、定期檢討、維持流動性等三大考量。他認為，因應納保法租稅公平規定，租稅優惠不宜過度，應設定短期年限。另今年國際景氣回溫導致股市交易量衝高，非全然為當沖因素，定期因應局勢滾動檢討較佳。
另蘇建榮強調，股市需考慮資本流動性，當沖降稅措施可提高市場短期投資意願，長期來說則幫助企業取得資本市場資金，有助提升市場價值。
為抑制過度當沖行為，金管會自8月底施行「當沖警示處置新制」，蕭翠玲表示，被告誡一次的占全部被告誡的七成左右，告誡兩次的占不到三成，告誡三次的剩不到5％，顯見新制對市場有告誡效果。
蕭翠玲也說，當沖降稅是股市很重要助力，如果沒有當沖，估台股交易量約減少三成，對資本流動性較不利。她強調，當沖降稅同時具備投機性跟投資性，這是一個機制，有人拿去賭博，那就是個人行為。今年以來累計違約交割有4.9億元，蕭翠玲認為，相比今年台股上兆元交易量，違約交割占比相當少，顯見只有少數投資人財務控管不佳。
(時報資訊)
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