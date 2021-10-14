國票金控與安泰銀行13日同步發布重大訊息，指經過證交所同意、14日暫停交易。市場法人強調，國票金和安泰銀合併案傳聞已久，雙方長期在協議過程中一直遵守主管機關的規定，保密到家，從未對外回應，這次同步舉行董事會，應是針對合併案進行決議「好事將近」。
安泰銀行是國內僅剩最後一家私募基金入主的銀行，讓國票金和安泰銀的合併案備受金融界矚目。主要因私募基金隆力集團近年來積極尋求退場，過去即屢傳招親，多家金融業者均被點名，直到傳出國票金控的合併意願後，市場普遍認為，「這次應該是來真的」。
依照程序，國票金控與安泰銀行14日將各別舉行董事會決議合併案，若兩家公司董事會都決議通過，接下來將在同日下午至證交所舉行重大訊息說明決議結果，然後開始進入向主管機關金管會提出合併案申請流程。
國票金控合併安泰銀後，規模可望達400億元以上。市場法人認為，國票金的票、證券業務近年持續發揮最大的績效，獲利表現亮眼，去年以來在全球疫情衝擊下，仍屢創同期獲利新高，今年前三季累計自結稅後淨利30.67億元、年成長24.32％，續創同期新高，每股稅後淨利也衝破1元大關至1.06元，市場認為，併購有利國票金擴大營運規模，創造更大的經營效益。
今年1月19日國票金轉投資的樂天國際商業銀行正式營業，成為首家開業的純網路銀行，但因為國票金控持股為49％，樂天集團的樂天銀行、樂天信用卡共持股51％，且非實體銀行，因此同期間國票金仍繼續尋求合併實體銀行的機會。這次合併安泰銀前，也取得樂天銀行日本方大股東同意，不受限競業條款投資併購銀行業的相關規定。
法人強調，安泰銀行大股東除隆力集團，第二大股東宏泰集團的意向也受關注，據悉隆力與宏泰對併購有一定的默契，這次雙方董事會應可同步通過合併案。
（相關新聞見A2）
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