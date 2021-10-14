大陸從9月下旬出現「拉閘限電」引發大眾對能源供應關注。大陸國新辦13日舉辦政策吹風會，聚焦今冬明春的能源保障供應。與會的大陸國家發改委祕書長趙辰昕表示，繼稍早先推動煤炭增產增供等政策後，下一步重點將先切實保障人民群眾溫暖過冬。他說明民生用量占整體能源供應的比重並不高，用電量僅約15％，民生用氣也占不到50％，將指導地方、企業堅持民生優先，必要時「壓非保民」，確保限電限氣「不限居民」。
投資風險高 國台辦駁斥
值得關注的是，由於發改委12日最新文件增加交易電價浮動的上下限，恐增加台商在內的企業用電成本，甚至可能提升台商投資風險。大陸國台辦發言人馬曉光13日回應，國家電網公司等電力企業已採取系列措施保障電力供應，強調大陸是台灣民眾「最可靠、最廣大的投資樂土」，台灣有些人不了解實際情況「誇大其詞」，動搖不了台商、台企扎根大陸發展的信心。
就具體的能源供應上，據大陸國新辦網站引述國家能源局副局長余兵說，煤炭日產量已穩定在1120萬噸以上，比十一國慶日前增加80萬噸，也是今年2月以來新高。從重點產煤地區來看，晉陝蒙日均產煤量已超過800萬噸，發揮大省大礦作用。下一步將著力釋放優質、有效產能，確保今冬明春的煤炭產量維持穩定高水準。
針對下一步政策，趙辰昕表示，除加快釋放煤炭先進產能；緩解煤電企業經營困難的財稅金融措施；落實燃煤發電上網電價的市場化改革，再推進以沙漠戈壁荒漠為重點的大型風電、太陽能光電基地建設，中長期則穩步打造煤炭、天然氣、原油等產供儲銷體系建設。
北京天津 粗鋼產量縮減
但趙辰昕也強調，仍堅決遏制「兩高」（高耗能、高排放）專案盲目發展，不符合要求須整改，在主要耗煤行業則大力推進煤炭節約利用。
大陸工信部、生態環境部13日也發布最新通知，要求北京、天津等地在11月15日至12月31日，必須完成粗鋼產量的壓減目標；明年1月1日至3月15日各地鋼鐵企業錯峰生產比例不低於上一年同期粗鋼產量的30％，被視為或與明年初北京冬奧的環保要求有關。
(時報資訊)
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