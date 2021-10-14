據實價揭露，中山北路旁豪辦「欣翰士林官邸」，9月傳第一次轉手交易，買方台塑生醫搬現金砸5億880萬買下11、12樓兩戶，比起原屋主2017年的入手價格7億4515萬，前屋主慘賠2億3635萬，可說是史上最慘。

此次揭露實價慘賠社區還有中山區豪宅「頂高豪景」，同樣首度出現轉手交易，新買家以現金1.75億，入主13樓第一手毛胚屋，前屋主10年前的入手價格2.1億，也慘賠3600萬出場。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2016年房地合一稅上路後，房市確實進入盤整，若當初買在高點的，又不得不在短期內轉售的，多少都會面臨賠售的命運；不過隨著整體房市交易回溫，近年賠售狀況越來愈少，僅有少數個案，因入手價過高，或個人資金需求急售，才會願意讓利。

其中「欣翰士林官邸」，當初開賣時以豪宅推案，因此初期成交價格曾站上單價120~130萬元，不過因土地使用分區為特定商業區，不可作為住宅使用，受北市府嚴格管制，該建案只能以商業使用來銷售，再加上當時正逢房市修正時期，導致買家卻步，所以近年單價落在100萬元初，就連這次最新交易的頂樓戶，也讓買方以7折價入手。

最新台北億級現金交易

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，「欣翰士林官邸」在傳出自家人進場定錨價格後，身價落在單坪百萬，此次頂樓戶也難出現高價，顯然仍出於不得為住家使用的限制，成為賠售主因，買方則撿到便宜，出租投報率可接近2%，但最近多有企業購置商辦產品自用，像是近期也傳大直同類無法作為住宅用豪宅社區，買方也傳將作為自家企業辦公室，而此次「欣翰士林官邸」買方背景應也確實有辦公室使用考量，如今優質商辦物件價位仍高，具爭議的物件價格可商議，凸顯租不如買特質，不無成就後續買氣，或可成這類產品一條出路。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨則認為，該案「欣翰士林官邸」慘賠2億3635萬，主要在於用途受限，加上產品所在位置和主辦公區塊有落差，轉手性受影響，也讓交易價格表現差強人意。

至於同樣面臨賠售命運的「頂高豪景」，台灣房屋中山民生特許加盟店店東蕭佑寯表示，「頂高豪景」位南京東路一段、中山北路口，屬於中山區精華地段，吸引不少富豪家族包戶掃樓。該社區於2015年完工，預售期間單價約在120~140萬左右，近年鮮少交易，最新一筆交易是2016年，15樓的單價約147萬，而最新交易單價109萬，確實低於行情，且屋況仍維持第一手的毛胚屋，顯示屋主當初購入並非為自住需求，隔了10年賠售3600萬出場，不排除原屋主因個人因素，才讓新買家得以低點入手。

(時報資訊)