據實價揭露，中山北路旁豪辦「欣翰士林官邸」，9月傳第一次轉手交易，買方台塑生醫搬現金砸5億880萬買下11、12樓兩戶，比起原屋主2017年的入手價格7億4515萬，前屋主慘賠2億3635萬，可說是史上最慘。
此次揭露實價慘賠社區還有中山區豪宅「頂高豪景」，同樣首度出現轉手交易，新買家以現金1.75億，入主13樓第一手毛胚屋，前屋主10年前的入手價格2.1億，也慘賠3600萬出場。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2016年房地合一稅上路後，房市確實進入盤整，若當初買在高點的，又不得不在短期內轉售的，多少都會面臨賠售的命運；不過隨著整體房市交易回溫，近年賠售狀況越來愈少，僅有少數個案，因入手價過高，或個人資金需求急售，才會願意讓利。
其中「欣翰士林官邸」，當初開賣時以豪宅推案，因此初期成交價格曾站上單價120~130萬元，不過因土地使用分區為特定商業區，不可作為住宅使用，受北市府嚴格管制，該建案只能以商業使用來銷售，再加上當時正逢房市修正時期，導致買家卻步，所以近年單價落在100萬元初，就連這次最新交易的頂樓戶，也讓買方以7折價入手。
全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，「欣翰士林官邸」在傳出自家人進場定錨價格後，身價落在單坪百萬，此次頂樓戶也難出現高價，顯然仍出於不得為住家使用的限制，成為賠售主因，買方則撿到便宜，出租投報率可接近2%，但最近多有企業購置商辦產品自用，像是近期也傳大直同類無法作為住宅用豪宅社區，買方也傳將作為自家企業辦公室，而此次「欣翰士林官邸」買方背景應也確實有辦公室使用考量，如今優質商辦物件價位仍高，具爭議的物件價格可商議，凸顯租不如買特質，不無成就後續買氣，或可成這類產品一條出路。
住商不動產企劃研究室經理徐佳馨則認為，該案「欣翰士林官邸」慘賠2億3635萬，主要在於用途受限，加上產品所在位置和主辦公區塊有落差，轉手性受影響，也讓交易價格表現差強人意。
至於同樣面臨賠售命運的「頂高豪景」，台灣房屋中山民生特許加盟店店東蕭佑寯表示，「頂高豪景」位南京東路一段、中山北路口，屬於中山區精華地段，吸引不少富豪家族包戶掃樓。該社區於2015年完工，預售期間單價約在120~140萬左右，近年鮮少交易，最新一筆交易是2016年，15樓的單價約147萬，而最新交易單價109萬，確實低於行情，且屋況仍維持第一手的毛胚屋，顯示屋主當初購入並非為自住需求，隔了10年賠售3600萬出場，不排除原屋主因個人因素，才讓新買家得以低點入手。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：