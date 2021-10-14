好市多為當前最受民眾歡迎的大賣場，商品多到討論不完，兩大臉書社團加起來人數更多達260萬，對此有網友不解，為何這麼多人逛好市多，一逛就兩、三個小時，每個人都買滿整車，直問「到底有何好逛」，不少人也紛紛跳出來解答，點名有兩樣是必買的。
網友在PTT女孩版PO文「大家去Costco都習慣買什麼東西？」，他指出每當連假到賣場，Costco就擠爆，看到一堆人一逛就逛很久，結帳時整車堆滿滿，到底大家去都習慣買什麼？
不少鄉民紛紛給出各式各樣答案：「沙拉一定買」、「鮭魚」、「衛生紙、堅果」、「特價後的即期品」、「家庭號的餅乾」、「干貝」、「酒類很推」、「起司、雞胸肉、洗衣精」、「專門去吃熟食區」。
其中許多人點名牛奶、牛肉必買：「牛奶與牛肉」、「他們家最值得買的就是牛奶」、「牛肉、牛奶，偶爾買只有他們家有的飲料」、「先挑牛奶和牛肉，其他就慢慢看」，事實上，類似問題不少人也曾在臉書社團發過問，婆婆媽媽們也都指出牛肉非常值得買，還有好市多自家擁有的牛奶與衛生紙也都推薦入手。
(時報資訊)
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