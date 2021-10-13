摩根士丹利(大摩)證券6月發布研究報告，指出台積電資本支出推高下，先進製程晶圓代工的投資回報率（ROI）出現結構性下滑，恐失去摩爾定律以來成本優勢，甚至稱放在台積電的錢會變成「死錢」（dead money），甚至日前還稱台積電第四季將被砍單。隨著台積電法說將至，摩根士丹利再點出2大議題，表示在法說前保持觀望態度，但從買賣超來看，外資似乎已經選邊站。
隨著通膨高升，資金對市場抱持觀望態度，台股連日遭到外資提款，台積電周三(13日)開盤下跌3元，盤中最低來到570元，終場收跌4元或0.7%、報在571元，目前股價在季線之下，表現持續弱勢，從近月高點回檔近10%。
摩根士丹利從6月發出報告看衰後，9月進一步針對半導體前景提出研究報告，認為整體半導體需求可能被高估，晶圓雙雄台積電、聯電最快第四季面臨砍單。如今，在法說前夕，指出現階段關切台積電的2大問題，分別為「晶圓價格調漲的意義是需求還是成本考量？」、「現階段困擾整個電子產業的晶片缺貨是否很快有解？」
摩根士丹利表示，先前台積電通知客戶，晶圓代工報價將調漲，幅度在5%到20%，這對於台積電長期目標是什麼。至於半導體前景出現雜音，甚至有砍單疑慮，台積電會如何說明？摩根士丹利強調法說會前抱持觀望態度，股票評級維持「持有」，目標價也維持580元。
不過，還是有外資送暖，花旗環球證券維持對台積電營運樂觀態度，目標價從900元股價預期再升至930元，匯豐證券也加入調升行列，至於高盛證券給予台積電推測合理股價預期1014元，仍是外資圈最高。
至於摩根大通證券在法說前夕投下震撼彈，認為台積電3奈米製程風險試產時間可能得延到2022年上半年，較原先預估晚了1、2季，讓為台積電法說蒙上一層疑慮。
台積電這次法說，預料面對毛利率是否能維持50%之上，以及先進製程研發進度，美國政府要求台積電給出商業機密如何回應，以及前往日本、德國投資設廠的可能性與進度，甚至是上調資本支出的可能，也成為半導體前景的風向球。
從3大法人買賣超來看，總計賣超台積電3915張，其中外資賣超5249張，顯示內資繼續力挺台積電。
若從主力買進賣出排行來看，買超方由台灣摩根士丹利拿下第一、買超2282漲，占整個買超成交比重11.9%，其次是國泰證券、港商麥格理、元大證券、凱基-台北；賣超方面，由新加坡商瑞銀賣超2842 居冠，其中喊聲台積電前景樂觀的花旗環球證券、高盛證券站在賣方。
(時報資訊)
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