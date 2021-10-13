全球航運供應危機仍不見轉機，但自年初受惠運價走高，股價不斷上漲的貨櫃三雄卻在7月觸頂後一路走低，陽明、長榮更是跌破百元，頓時湧現許多水手的畢業文，日前有網友表示，7月進場的他將手上總計約31張的貨櫃三雄盡數賣出，賠了逾267萬，直言3個月迄今，真的撐不住了。許多網友看了慰問，「辛苦惹」、「大哥，沒有輸」。

貨櫃三雄自7月觸及高點以來，股價持續下探，陽明、長榮、萬海三檔最高分別一度達到234、233和353元，時過3個月股價暴跌逾6成，陽明、長榮跌破百元大關，萬海跌破200元；13日陽明小漲1%至88.5元、長榮漲2%至92.9元、萬海漲0.9%至155元。

1名水手近日在PTT股板發文，他從7月開始進軍航運股，這期間陸續買進貨櫃三雄。7月時，長榮、陽明各買10張，萬海買4張，8月再加碼萬海2張，直到9月再買5張陽明和400股的萬海，貨櫃三雄總計買了31張又400股。

然而，貨櫃三雄從7月以來不斷下探，近期跌勢加劇，陽明、長榮和萬海遭遇沉重賣壓，原PO因此將手上貨櫃三雄認賠出脫，虧損逾267萬，無奈嘆「7月到現在，撐不住了」，並為還在船上的水手加油打氣。

貼文一出後，許多網友見鉅額虧損，慰問回應，「辛苦惹」、「辛苦」、「同是水手給尊重跟打氣」、「260萬，拍拍」、「拍拍」、「給尊重，先沉澱一下」、「重整一下心情，再開啟下一局」、「拍拍，加油，重新出發後你一定可以反敗為勝的」、「加油，不要灰心，你會賺回來的」、「撐到現在，辛苦你了」。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意