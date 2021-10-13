櫃買中心13日表示，拉法生醫公司（6848）在13日送件申請登錄興櫃股票，產業別是化學生技醫療業。

根據櫃買中心資料顯示，拉法生醫公司成立於2006年2月間，董事長兼總經理為卓明偉，主要經營業務是核酸純化自動化儀器、核酸純化試劑等，送件時資本額為1億1,796萬元。

拉法生醫2020年業績，營收5億7,516萬元，稅前盈餘1億7,734萬元，每股盈餘19.74元。

(時報資訊)

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