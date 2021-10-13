新冠肺炎疫苗抵台數量漸增，民眾施打覆蓋率提升。不過此時，無黨籍台北市議員林穎孟先爆料，台北市有一批日本贈送的AZ疫苗被放到過期，今日再控，過期疫苗還施打到市民身上。對此，北市副市長蔡炳坤今早提出說明澄清；市長柯文哲今晚感慨表示，疫苗是防疫資源，不是抹黑的工具。
柯文哲在臉書指出，昨天深夜，某議員發臉書加上新聞稿，指稱臺北市「浪費日本捐贈的愛心」、把「疫苗放到過期」、還說台北市藏疫苗。
柯文哲澄清表示，COVID-19疫苗都由中央統籌分配，中央撥發給台北市多少就打多少，每一劑都可以在中央的NIIS系統查詢得到，所以不可能藏疫苗。這批AZ疫苗(批號K004C-CDC)，9/18發下來， 效期到10/3，只有兩周，協調了63家醫療院所、洗腎中心、加開特別門診盡速安排接種，讓1500瓶疫苗都在10月3日屆期前打完。
至於「過期疫苗還施打」指控，柯文哲表示，問題出在10/8，有249位民眾10/8到中心綜合醫院接種疫苗後，院方把錯的批號登錄上中央NIIS系統，(過期的K004C-CDC沒有移除，因此被誤用），也導致民眾查對健康護照時，以為自己接種到過期的疫苗。為求慎重，臺北市衛生局從昨天深夜到今天中午，逐一查對，確認這249位民眾沒有打到過期疫苗。249位民眾打的AZ疫苗，正確批號是A1058-CDC，到期日則是今年12月31日。
柯文哲最後強調，臺北市政府沒有藏疫苗、沒有讓疫苗過期、更沒有讓民眾打到過期的疫苗。
(時報資訊)
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