櫃買中心13日表示，寶德科技（3349）以及信實保全（6721）兩家公司在13日送件申請股票櫃檯買賣，產業別各為電腦及週邊設備業、其他業。
根據櫃買中心資料顯示，寶德科技成立於1997年4月間，董事長為盧賀隆，主要經營業務是電競產品周邊產品，送件時資本額為3億3,997萬元。寶德科技2020年業績，營收8億1,346萬元，稅前盈餘2,223萬元，每股盈餘0.65元。
信實保全成立於2008年7月間，董事長兼總經理為楊文榮，主要經營業務是清潔服務、綜合服務、機電服務、保全服務及其他，送件時資本額為2億元。信實保全2020年業績，營收20億7,832萬元，稅前盈餘1億3,774萬元，每股盈餘5.47元。
(時報資訊)
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