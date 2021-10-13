美國即將進入消費旺季，但全球供應連仍處於緊繃狀態，拜登政府為了供應鏈問題也頻頻出招，周三(13日)最新消息指出，拜登將與部分企業、港口代表以及工會達成共識，將朝著美西港口24小時營運邁進。

據《金融時報》報導，拜登政府已經與沃爾瑪、UPS 和聯邦快遞（FedEx）達成承諾，將延長旗下業務的營業時間，緩解拖累美國和全球經濟復甦的供應鏈瓶頸。一名白宮高級官員指出，這3家公司周三宣布，將轉向全天候、每周工作 7 天的營運模式，來解決需求旺盛與供應鏈緊繃後的不協調，讓供應鏈短缺問題可以解決。

拜登將與商界領袖、港口和貨運業高層，工會成員會面，討論全球供應鏈的緊張狀況。拜登政府還一直在推動鐵路貨運公司、貨運集團和港口提高自身能力，滿足不斷增長的需求，但缺工問題持續，港口附近的倉庫空間也愈來愈稀缺。

美國財務部長葉倫接受CBS採訪指出，供應鏈非常吃緊，有逼近百艘貨船在洛杉磯港 (Port of Los Angeles)、長堤港 (Port of Long Beach)外排隊，這2個港的吞吐量總計達全美4成。葉倫指出，她有信心可以解決問題，未來幾個月可能會出現商品和服務短缺，但貨物其實相當充足，並認為消費者沒有理由對聖誕節期間缺少他們想要購買的商品感到恐慌。

報導指出，長堤港已採取措施按 24/7 時間表營運，洛杉磯港已經決定協調長堤港與倉庫業者聯盟。

白宮資深官員表示，由碼頭運營商實際開放這些時間，並訂出下班時間預定貨物運輸，這些業者也承諾員工會準備好一切。白宮急著解決這些問題，主要是市場愈來愈擔憂經濟復甦將受到通膨衝擊，主要是供應鏈瓶頸將導致通膨高升。

(時報資訊)