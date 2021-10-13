美國聯準會（Fed）三名官員12日一致表示，美國經濟強勁復甦、勞動市場出現進展，已滿足Fed11月開始縮減購債的條件。但他們坦言，通膨升溫時間恐比他們預期來得久。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯帝（Raphael Bostic）周二指出，他支持Fed下個月開始縮債，而儘管他認為通膨壓力將隨時間拉長而放緩，但「通膨的上行風險非常顯著」。

聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）同日表示，他支持Fed於11月開始縮減購債，並於明年首季前結束整個購債計畫。布拉德預期，美國通膨壓力將會降溫，但萬一沒有的話，Fed可能得加快縮債動作以便開始升息。多數官員傾向於完全結束購債後再升息。

聯準會副主席克拉里達（Richard Clarida）周二表示，「Fed將逐步縮減購債，一旦啟動後，很可能於明年中結束」。他並不認為美國將遭遇停滯性通膨，但政策制定者仍得保持警戒。

美國前財長桑默斯（Larry Summers）13日警告，美國恐有通膨失控的風險，批評Fed控制通膨的行動慢半拍。

(時報資訊)

#Fed #縮減購債 #通膨

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