美國最大銀行摩根大通(JP Morgan)13日公布，今年第三季盈利116.87億美元，年增23.76％，優於預期；每股盈餘3.74美元，高於市場預期的3美元。

董事長兼執行長迪蒙（Jamie Dimon）表示，儘管Delta變異株與供應鍊紊亂所造成的打擊，經濟持續呈現良好成長，財報強勁。

該銀行表示，強勁的併購活動抵消了交易放緩帶來的影響。其消費金融部門季度業績強勁，因信用卡支出上升，客戶還貸速度放緩，這意味著銀行獲得更多的利息收入。

受消息激勵，摩通股價周三盤前上揚0.54％，報166.25美元。

(時報資訊)

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