A股上市的大陸鏡頭大廠歐菲光電自從被蘋果公司自供應鏈名單移除後，業績與股價都大受打擊。歐菲光電13日發布公告稱，預計2021年第三季淨虧損人民幣（下同）5,800萬元至7,000萬元，2020年同期則是獲利2.37億元。
新浪財經報導，歐菲光電公告稱，受到「境外特定客戶」終止採購關係的影響，歐菲光電第三季與特定客戶相關的產品出貨量為零，年比下降100％。此外，因國際貿易環境發生較大變化，智慧手機業務受到晶片斷供等限制措施，導致公司多個產品出貨量大幅下降。
美國蘋果公司在今年5月28日公布2020年200大供應鏈名單，與2019年名單相比，大陸新增企業數量最多，達到12家，超過所有國家與地區，凸顯陸企在蘋果供應鏈上的重要性日益增加。值得注意的是，雖然歐菲光電仍在2020年的蘋果供應商名單中，但2021年度已經被移出蘋果供應鏈。
除了業績之外，歐菲光電今年股價表現低迷，13日收報8.11元，跌2.05％，今年以來累計跌幅達到39.3％。
(時報資訊)
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