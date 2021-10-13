「明天和染疫哪一個會先到？」國泰人壽總經理劉上旗13日形容今年5月疫情最嚴重時，國人對新冠肺炎的恐懼，拉高保險風險意識，但防疫卻阻絕人與人的接觸，國壽為滿足國人投保的需求，日以繼夜各部門200多人用線上開會，逐步完善遠距投保系統，累計到本月12日，國壽遠距投保件數破6.25萬件，穩坐壽險第一名。

劉上旗是在參與工商時報台灣服務業大評鑑頒獎典禮時表示，金管會主委黃天牧念茲在茲要金融業落實「普惠金融」，讓每一位民眾都可以獲得想要的金融服務或商品，「可及性」即是普惠金融中的三大核心訴求之一，「金融科技」則是達成「可及性」的主要方式之一，劉上旗承諾國泰人壽將持續推動「金融科技」，期許成為實踐並推展普惠金融的重要推手。

國泰人壽是第六次獲得台灣服務業大評鑑壽險業金牌獎，且已連續五年蟬聯金牌得主，劉上旗說：「這對國壽來說是莫大的鼓勵及榮耀」，過去一年國人談得最多的話題就是疫情，提升國人的風險意識，主動尋求合適的保險商品，但疫情卻也在人與人之間築起一道無形的牆，阻礙保險從業人員與保戶接觸服務的機會。

劉上旗亦感謝金管會在台灣疫情爆發初期，就順應時勢，放寬保險新契約投保需要「親簽親晤」的規定，讓保險業者可以在第一時間透過敏捷方式結合數位工具，推出一系列遠距服務，縮短保險從業人員與保戶間的關係，讓民眾保險權益得以確保。

國泰人壽是保險業界第一家獲保險局核准推出遠距投保業務試辦者，訴求全程無紙化、簡化投保流程、個資及資安確保等，劉上旗說，從5月中到10月12日的四個多月內，創造出6.2萬件遠距保險契約。

「這是展現國壽數位敏捷力及團隊學習力」，劉上旗說，為了防疫，國壽最高時有85％員工居家辦工，但為了滿足保戶在疫情期間的投保需求，國壽10多個部門、200多人，每天晚上8點線上開會，不斷測試各種遠距投保方式及流程優化，再協助業務員熟悉系統，國壽逾2.2萬業務員使用過遠距系統協助保戶投保，占整體業務員82％以上，且最年長者是74歲，依舊積極學習新科技，以滿足保戶的需求。

不止要滿足客戶的投保需求，國壽亦傾聽客戶聲音，事後以問卷了解保戶滿意度，高達96％都對流程及操作容易度感到滿意，且願意再以遠距投保。

(時報資訊)