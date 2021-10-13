近來台股價跌量縮，9月來新股募股（IPO）案出師不利，八方雲集（2753）及永豐實（6790）相繼跌破承銷價，引發寒蟬效應，三商家購（2945）及森崴能源（6806）因競拍合格標單不足，原訂於14日開標宣告流標。據指出，近來IPO市場保守，預期接下來不管再次競拍或詢圈，都會壓低價格重標，同時上市日期也恐將延後。

證交所13日宣布，三商家購及森崴能源雙雙因競拍合格標不足，原訂14日競拍開標將因而不開標。預期三商家購及森崴能源原可望於今年底上市，恐也將因而延後至明年。

證券圈人士表示，IPO定價「虛胖」的情況時有所聞，這波最受關注的就是9月9日以每股155元上市的八方雲集，以及9月29日以52元上市的永豐實，二檔個股都是上市沒幾天就跌破承銷價。10月13日各以137.5元及47.65元作收，中籤戶若沒來得及賣，如今都慘遭套牢。

依證交所公告，三商家購及森崴能源原暫訂上市承銷價格各為70元及124元。二家公司10月13日股價各以91.7元及141元作收。

(時報資訊)

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