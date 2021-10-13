高端（6547）旗下新冠疫苗(MVC COV1901)前進國際加馬力，繼向巴拉圭衛福部申請緊急使用授權(EUA)後，13日公告，再向史瓦帝尼王國衛生部申請EUA，經營團隊仍以取得國際認證為目標，積極持續進行後續開發。
全球新冠肺炎疫情仍未能有效控制，截至10月13日，全球已有2.38億人確診，486萬人死亡；而史瓦帝尼王國疫情嚴峻，國內確診人數達46,284人，且遭世界衛生組織列為新冠肺炎危險警示名單國家之一。
法人表示，全球各國政府與疫苗廠皆積極投入疫苗開發與擴大疫苗接種，現階段疫苗仍為全球短缺的關鍵防疫物資。
高端新冠疫苗於7月通過國內緊急使用許可(EUA)後，8月開始依 採購合約交貨疾管署。衛福部網站公告，累計至9月底，高端疫苗封 緘放行總數量約為160萬劑，占高端疫苗承諾交貨500萬劑的32％。據了解，高端因政府研發補助而同意免費回饋的20萬劑疫苗，也包含在9月的交貨中。
另外，積極布局的海外市場，高端目標是在國際上取得3-5個授權許可，其中更以美國與歐盟為關健市場，內部也力拚明年海外銷售量可達1億劑。
依先前公開資訊顯示，高端已在巴拉圭進行三期臨床試驗，預計收案1,000人、年底前取得期中分析數據外，該公司也向巴拉圭申請EUA；而歐盟EMA也同意高端可申請進行第三期免疫橋接試驗，該臨床試驗計畫，最快下(11)月啟動，總收案數不超過4,500人，目標明年首季完成試驗。
(時報資訊)
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