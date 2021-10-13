今年以來半導體缺貨、港口大塞車及卡車司機人力不足等種種問題使全球陷入供應鏈危機，拖累全球經濟復甦進度。信評機構穆迪（Moody’s）近日警告，供應鏈危機會「先進一步惡化之後情況才會好轉」。

穆迪於最新報告中表示：「隨著全球經濟復甦，供應鏈混亂阻礙經濟成長的情形將更加顯著，因為現在所有經濟環節都受到影響。」

穆迪警告全球供應鏈危機未來仍舊「烏雲罩頂」，因為眼前仍有許多挑戰難以克服，例如全球各國對抗疫情的政策不同調，導致全球貿易運輸難以順暢。

相較於中國政府全力清零的防疫政策，美國政府傾向與病毒共存。穆迪認為各國邊境管制及防疫規範不同調，將使頻繁出入各國邊境的運輸人員難以作業，加重港口塞車情形。

(時報資訊)