長聖生技(6712)受惠本業、業外大進補，自結前三季每股稅前盈餘達4.89元，改寫年度新高紀錄。該公司因細胞製備委託訂單已排到明年7月，預期第四季與醫療機構將再通過三項特管辦法產品下，營運將再增添成長動能，全年獲利將大賺半個股本以上。
營運表現耀眼的長聖，9月營收5,059 萬元，再創新高，月營收已連續10個月呈現正成長並較去年同期大幅成長333.27%，累計1-9月合併營收2.84億元，年成長537%，稅前淨利3.01億元，每股稅前盈餘4.89元，較去年同期由虧轉盈。
長聖第三季營業利益4916萬元，較上季翻倍，業外又認列轉投資處份利益，推波合併稅前淨利一口氣跳到2.45億元，較上季大增2.5倍，稅前每股盈餘約3.98元。
由於前三季獲利亮麗，長聖13日股價跳空漲停，衝上233.5元。
長聖表示，受惠於政府政策支持下的特管辦法提供細胞產品委託製造(CMO)予各醫療機構的業務，藉由多元細胞治療產品供臨床醫師與病患選擇，已獲證有DC治療第一期至第四期8種實體癌、DC-CIK治療第四期8種實體癌、CIK治療7種血液惡性腫瘤及第一期至第四期8種實體癌及BMSC治療脊髓損傷與退化性關節炎等多項細胞治療產品。在整體疾病控制率部份，接受DC治療達70%。
另外，接受DC-CIK治療高達78.6%而帶動業績成長，目前長聖細胞製備委託訂單已排到明年7月，今年第四季營收有望逐月成長。
長聖與22家醫院簽訂MOU並已協助13家醫療機構通過特管辦法，預計今年第四季將再通過不需取腫瘤組織的Gamma-Delta T(GDT)治療第四期8實體癌及DC-CIK (WT-1)治療第四期大腸直腸癌與乳癌;以及ADSC 治療慢性傷口潰爛癒合等產品。這三項產品通過後，對於無法取腫瘤癌症病患與長期有慢性傷口的患者將會是一大福音，也將為長聖營運再添新營收動能和增加未來獲利空間。
(時報資訊)
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