今年最積極搶地的壽險公司。新光人壽13日再下一城，以44.02億元搶下士林科技園區兩塊地上權T17與T18，占地近1.2萬坪，新壽表示將投入開發生技相關廠辦、實驗室，由於鄰近的T16仍在開標過程，據了解，新壽亦有參與投標，若能拿下全部土地面積將逾2.5萬坪。
新壽強調，台北市大力推動生醫發展，如北市府與世康開發規劃的南港生技產業聚落BOT案，仍在開發期間就已出租一空，這次招標的士林科技園區地上權案，位於振興醫院、榮總、新光醫院及陽明醫院中間，更是發展生醫的極佳地點，有可能成為北部生醫的灘頭堡。
同時新壽也有意強化在士林區的不動產布局，這次取得士林科技園區兩塊地上權，總開發金額約250億元，預估年化報酬率3％以上。
新壽今年積極參與各項不動產標案，幾乎已達到「無役不與」，今年1月12日即以92.888億元，標下開發金控舊總部大樓，將更新為「新光人壽松山金融大樓」，預計10月15日正式啟用，新壽自用大樓。
1月21日新壽再以近3.029億元的權利金，標下高雄市舊總圖地上權，約556坪，將興建新壽高雄總部大樓；1月29日再以56.4億元標下新竹英迪格酒店。
若再加上4~6月間，新壽亦參加北市數位內容創新中心BOT案、台中高鐵站「超級娛樂購物城」招商案，即中間一些國產局土地標案，10月則是一口氣參加士林科技園區三筆地上權標案，新壽今年可說是最積極布局不動產的壽險公司。
光是得標金額就已達196.3億元，若含開發成本等，高雄及士林預計再投資100多億元，而台中高鐵超級娛樂財物城開發案，新壽目前是第二順位競標者，強調仍未放棄希望，若加上這筆，新壽今年拿下的不動產加計預計投入的開發金額將超過700億元，篤定是今年壽險業的不動產投資王。
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