近來台股跌不休，成交量能也明顯萎縮，致市場投資人參與新股募股（IPO）意願退燒，證交所13日宣布，三商家購（2945）及森崴能源（6806）因競拍合格標單不足，原訂於明（14）日開標也決定不開標。
證交所表示，森崴能源初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，10月13日檢核後合格投標數量累計共10,309仟股，未達此次提交競價拍賣之承銷數量11,880仟股，依相關處理辦法規定，證交所於10月14日將不辦理開標事宜。
另三商家購也一樣，其初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，10月13日檢核後合格投標數量累計共3,631仟股，未達本次提交競價拍賣之承銷數量5,400仟股，證交所於10月14日將不辦理開標事宜。
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