感測元件大廠啟動新一輪擴產計畫，鼎元（2426）因5吋廠產能已滿，公司公告將斥資4.68億元啟動擴產計畫，追加5吋廠產能20％，總產能規模將上看8萬片，新產能可望在明年第二季到位，這也是鼎元繼興建全新的6吋廠之後，最大規模擴產計畫。
鼎元公告指出，為公司整體營運發展所需，計劃對科中廠進行SI元件產品之產能擴充投資，投資計畫之資本支出預算總金額為新台幣4.68億元，並授權董事長於不超過本次預算總額之10％範圍內逕行核決。
由於感測元件的需求明確，光磊（2340）、鼎元今年引進新的股東陣容、股權結構之後，相繼開出明確的擴產計畫，光磊明年度的資本支出上看8億元，鼎元則在5吋廠產能滿載之下，率先敲定擴產幅度。
鼎元表示，目前5吋廠月產能約6萬片，預計在科中廠追加2萬片產能，總產能可望從6萬片提升至8萬片，另5吋廠與6吋廠設備可共用，因此科中廠也置入6吋產能達1萬片，新產能可望於明年第二季放量。
(時報資訊)
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