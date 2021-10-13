經過近兩季的規畫，IBM於美國時間10月12日正式經董事會決議通過、拆分原IBM旗下基礎架構管理服務業務─Kyndryl（勤達睿），並預計於10月25日開放Kyndryl股權登記、11月3日於美股盤後發行Kyndryl股票。完成股票分配後，IBM將持有Kyndryl19.9%的股權。
IBM董事長兼執行長 Arvind Krishna表示，IBM正在步入一個全新的成長時代，將勤達睿的主要業務拆分出來，是IBM持續企業轉型的重要一步，對IBM本身、IBM員工和股東來說，更是一個重要的里程碑。未來IBM將繼續專注於將市場領先的混合雲，和人工智慧的解決方案及能力予全球企業。
為完成此次業務拆分，IBM董事會宣布，將按比例向 IBM 股東分配勤達睿公司80.1％的股份。在2021年10月25日，即勤達睿公司股權登記日當天，每位IBM普通股持有者將從每五股 IBM 普通股份中，獲得勤達睿的普通股一股。IBM將持有19.9％的勤達睿普通股。勤達睿股票的分配，預計將在2021年11月3日美股收盤後進行。
勤達睿董事長兼執行長Martin Schroeter表示，為全球企業設計、建立和管理其賴以運行的 IT基礎架構，是勤達睿的重要使命，作為一家獨立且專注於IT基礎架構管理服務的市場領導者，勤達睿將在客戶的企業轉型中扮演關鍵角色。
(時報資訊)
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