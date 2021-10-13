主計總處今（13）日公布最新統計指出，隨著疫情趨穩，8月受僱人數、經常性薪資及總工時等三項指標，皆呈連續第二個月回升，反映國內勞動市場逐漸恢復，研判9月仍將繼續改善。
國勢普查處副處長陳惠欣表示，今年5月疫情進入三級警戒，5月、6月勞動市場指標紛呈下滑，惟隨著7月底疫情趨穩，相關管制鬆綁，勞動市場持續回溫，工業及服務業受僱人數於7月回升4.2萬人，8月再度回升3萬人，國內勞動市場已慢慢走出疫情的低潮。
陳惠欣表示，以8月和7月比較，受僱人數增3萬人，經常性薪資成長0.76％，總工時也增加2.1小時，這三項指標都是呈連續第二個月回升，反映勞動市場明顯改善。但她也指出：「如果與疫情前比較，則會發現受僱人數仍比去年同月下滑1.7萬人、經常性薪資年增率1.66％的增幅仍不如疫情前，這說明勞動市場雖已較過去幾個月好轉，但仍未回到疫情前的水準。」
(時報資訊)
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