路透引述消息人士表示，大陸政府正在考慮提升國家市場監督管理總局轄下反壟斷局的地位，以加大對反競爭行為的打擊力度。

消息人士指出，根據大陸政府正在考慮的新架構，反壟斷局將成為國家反壟斷局，並升級為副部級，但仍隸屬市監總局，這將有助於反壟斷調查人員在審查併購案時獲得更多資源。據悉，擬議中的新架構還將加強市監總局的內部研究能力。

消息人士表示，大陸政府在尋求提升反壟斷能力時，曾經借鑑歐洲反壟斷機構的經驗，而反壟斷局升級後，將由國家市場監督管理總局副局長甘霖領導。

2021年8月，國家市場監督管理總局反壟斷局在其官網上表示，邀請了歐盟、美國等國家和地區反壟斷執法機構官員、跨國企業和律所從事反壟斷工作的實務界人士，進行遠程視訊授課。報導稱，市場監督管理總局對反壟斷的執法沒有放鬆，擬繼續增加人手以提升監管力度。

(時報資訊)

#大陸 #反壟斷

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