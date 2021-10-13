之前談到自今年第3季起，台股出現了高不過高的架構，7月高點18034點、8月高點17643點、9月高點17633點，每個月的高點都無法越過前一個月高點，顯示中期壓力不輕。

面對這種盤勢，曾提及大盤採取ABC波修正，把前低16248點跌破，出現一個新低點，對於場外的資金才有吸引力。果然隨著大盤跌破前低，最低來到16162點後，隨即有買盤進場；只是當10/7行情拉上來後，買盤隨即縮手，沒有追價意願，顯示多方僅願意低接，一出現拉高就觀望。市場仍在等待美國Fed減少購債及大陸限電政策等不確定性逐漸明朗後，才會轉為積極。

現階段指數進入16771 ~16162點的箱型震盪。由於大盤遲遲無法形成N字突破，持續呈現高不過高，低破低，這容易讓走勢變得複雜。今年8月下旬，大盤下跌後直接強彈，這次可能變成下跌後先整理，整理後再上漲的模式，即要先反覆打底，讓均線走平，藉由築出底部來化解均線壓力。極短線先看指數能否站上10日均線，讓10日均線翻揚，進而提供助漲力道；在此之前，僅有個股表現空間，操作仍以選股為重。

當前由於時序已進入10月中旬，等於今年已經過了一大半，對於股價而言，明年營運能否持續成長成為焦點。以今年最熱門的兩個產業：半導體及貨櫃航運為例，近日相繼傳出營運雜音。首先半導體隨著智慧型手機、PC、NB等市場能見度雜音不斷，加上能源隱憂及疫情干擾等變數，近日半導體族群的走勢平平，不僅晶圓雙雄走弱，相關IC封測及IC設計等股價也走低；目前靜待10/14日台積電法說所釋出的看法，特別是今年第4季的預估，若無法給市場信心，整理期會拉長，手上的半導體供應鏈就要調整。

再看貨櫃航運，隨著運價傳出短期回檔，部分鬆動籌碼持續出籠，貨櫃的長榮、陽明、萬海等股價創下波段新低，當中包括停損賣壓、中長期獲利出場的賣壓等；目前先看十一長假後，運價是否隨著歐美回補庫存而止穩回升，然後觀察場外資金能否逢低進場，周線上不再探低是止穩訊號。

目前盤面正逐漸進入換股高峰期，由今年營運好的股票換到明年展望佳的股票上。當中明年能見度較高的三大產業，如電池材料的中華化、美琪瑪、康普、聚和；電動車供應鏈的廣宇、乙盛-KY、鴻準等；或第三代半導體如永光、漢磊、越峰等，股價維持多頭格局，後續都可留意。當前明年優於今年，後續營運具成長空間的電子次產業，近期都要進一步關注。

(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

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