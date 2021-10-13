亞洲開發銀行（ADB）總裁淺川雅嗣週二表示，該銀行將把2019-2030年的氣候融資目標提高200億美元，達到1,000億美元，並打算在下個月蘇格蘭舉行的COP26氣候大會上提出讓燃煤電廠退役的概念。
此前在2018年宣佈的目標是，未來十年為亞洲發展中國家提供800億美元氣候融資。
新增的200億美元融資將為減緩氣候變遷的努力提供支持，包括低碳能源、氣候調適專案以及民間部門專案。
(時報資訊)
亞洲開發銀行（ADB）總裁淺川雅嗣週二表示，該銀行將把2019-2030年的氣候融資目標提高200億美元，達到1,000億美元，並打算在下個月蘇格蘭舉行的COP26氣候大會上提出讓燃煤電廠退役的概念。
此前在2018年宣佈的目標是，未來十年為亞洲發展中國家提供800億美元氣候融資。
新增的200億美元融資將為減緩氣候變遷的努力提供支持，包括低碳能源、氣候調適專案以及民間部門專案。
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