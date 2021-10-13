51歲藝人張庭和老公林瑞陽在大陸經商有成，身價超過300億人民幣（約1200億台幣），日前卻傳出悄悄註銷當地9間公司、逃回台灣，儘管她跳出澄清謠言，但仍引發外界好奇，最近夫妻倆為佈局雙11商機，在上海替旗下紅酒品牌舉辦一場「今夜你最美」活動，還邀請法國豪斯曼家族代表，與粉絲及員工開心舉杯。
活動現場，張庭身著白色襯衫搭配黑色短裙及低馬尾造型，展現俐落幹練的氣質，並透著一絲的俏皮味道，讓人看不出來她已經是52歲的熟女，並認真講述紅酒的歷史及特點，和來賓友好互動。
張庭即使平時再忙碌仍相當自律，不但嚴格管理身材，也一定做好基礎保養，讓自己保持最佳狀態，而且為了與粉絲更貼近，她每天雖忙著開會，但仍會抽空拍攝影片，內容或是感性的生活心情發言，也有和兒女逗趣互動，這些短視頻上傳到抖音和快手，常獲不少粉絲按讚留言。
面對一些莫虛有的評論，張庭抱持正能量態度看待，一笑置之，抱更多的時間用來專心經營公司，並落企業公益，不間斷的捐助偏鄉學童，希望讓知識與教育能扎根下去，用知識改變更多家貧孩童的未來，盡其所能，點亮每一個希望的明燈。
(時報資訊)
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