下周科技業熱鬧滾滾，三家重量級廠商連番上陣推出新品。打頭陣的蘋果訂於10月18日（周一）召開發表會，外界預料多款產品即將亮相，其中內建最新晶片M1X的MacBook最引人注目。緊接谷歌訂於19日（周二）推出新款Pixel 6手機，三星則於20日舉行發表會，但未透露太多細節。

蘋果日前宣布於美西時間本月18日上午十時（台灣時間19日凌晨一時）舉行線上發表會。這家科技巨擘一如以往賣關子的風格，在邀請影片中隻字未提，僅強調「釋放」（Unleashed）一詞。蘋果產品行銷高層喬斯瓦克（Greg Joswiak）發布推文也說，接下來6天會緊鑼密鼓籌備。

市場對於10月新品早已臆測多時。外界普遍預料蘋果將推出期待已久的MacBook Pro，內建最新M1X晶片為蘋果告別英特爾、採用自家設計的處理器，效能比上一代M1更提升。其他可能登場的產品還有重新設計的高階Mac Mini，可能也採M1X處理器，另還有第三代AirPods 3。

谷歌周二即將推出最新Pixel 6、 Pixel 6 Pro兩款全新設計的手機，內建谷歌設計的行動晶片Tensor。目前該公司已公布Pixel 6手機外觀，屆時將發表更多技術細節。

三星亦向媒體發出邀請，宣布10月20日線上舉行發表會，強調該公司產品用品十分多元，歡迎外界前來了解「三星如何透過科技開啟自我表達的新體驗」。

(時報資訊)