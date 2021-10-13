受益於數位化轉型和出口表現良好，韓國就業市場明顯復甦。韓國統計廳13日發佈，今年9月就業人口年增67.1萬人，為2,768.3萬人，成長人數創下2014年3月以來新高。失業率年減0.9個百分點，為2.7％，創下2013年以來同月最低紀錄。

韓國就業人口自今年3月以來已連續7個月保持增加。15歲以上就業率為61.3％，較去年同期上升1個百分點。失業人口為75.6萬人，年減24.4萬人。

按行業看，受疫情影響的餐飲住宿業就業人口止跌回升，年增3.9萬人。但批發零售業和製造業分別減少12.2萬人和3.7萬人。

(時報資訊)