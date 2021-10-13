藥華藥（6446）13日宣布，旗下治療紅血球增多症（PV)新藥Besremi （INN: Ropeginterferon alfa-2b） ,獲韓國食品藥物安全部（MFDS）核准上市許可，使用於真性紅血球增多症（PV）。這是Besremi繼獲歐盟、台灣、瑞士及以色列後，拿下的第五張關鍵藥證。

執行長林國鐘表示，Besremi獲韓國PV藥證為藥華藥的全球行銷布局又下一城，這是亞洲獲得的第二張藥證，韓國團隊目前正積極與各方相關者及醫學領袖們合作，努力讓韓國PV患者可以順利使用Besremi。

PV為骨髓增生性腫瘤（MPN）的一種，為罕見的早期血癌。Besremi已於2020年7月獲韓國MFDS授予孤兒藥資格認證，據推估韓國約有5,000名PV病患，其中3,500名接受治療。PV臨床用藥選擇極為有限，過去僅有二線用藥Jakavi（Ruxolitinib）獲准。Besremi為第一個獲韓國MFDS核准的PV一線用藥。

藥華藥於2020年創立韓國子公司，組建專業醫療及行銷團隊進行韓國藥證申請、行銷布局、策略規劃及上市銷售的通路布建等，積極打入韓國市場。下一步，藥華藥韓國團隊將向國家健康保險局申請將Besremi納入健保給付，同時持續進行上市前行銷活動和商業銷售。除此之外，韓國團隊亦規劃於韓國進行其他適應症之臨床試驗，持續拓展Besremi的治療領域。

(時報資訊)

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