現金為王！台北市實價揭露一筆台北市中山區豪宅「頂高豪景」的轉手交易，新買家以現金1.75億元入主13樓第一手毛胚屋，也就是說，原屋主買了10年都未入住，不過，對照原屋主2011年的入手價格2.11億元，買家等於撿便宜，省了3600萬元。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2016年房地合一稅上路後，房市進入盤整，如果當初買在高點，又不得不在短期內轉售的，可能就會面臨賠售的命運，不過，隨著整體房市交易回溫，近年賠售狀況越來越少，僅少數個案因入手價格過高，或是因為個人有資金需求才會急售，而不得不讓利。
張旭嵐指出，市場資金豐沛是不爭的事實，高資產族群也積極尋找標的，分配資金去處，如果遇上降價的物件，正好可以逢低買進，且現金購屋還可以縮短交易時程，對於急著想處分資產的賣方來說，不啻為促成讓利的條件之一。
台灣房屋中山民生特許加盟店店東蕭佑寯表示，「頂高豪景」坐落於素有台北華爾街之稱的南京東路一段，鄰近中山北路，屬於中山區精華地段，且正對林森公園與康樂公園萬坪綠景，因此吸引不少富豪家族包戶掃樓。
蕭佑寯指出，該社區於2015年完工，樓高22層，共41戶，均為百坪以上大戶，預售期間單價約120-140萬元，近年鮮少交易，最近一筆交易是在2016年，當時15樓的單價約147萬元，至於最新交易單價則為109萬元，低於市場行情，尤其屋況仍維持第一手毛胚屋，表示前屋主當初購入即不是基於自住需求，在入手10年後賠售出場，不排除是因為原屋主個人因素考量，得以讓新買家撿便宜。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：