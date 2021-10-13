現金為王！台北市實價揭露一筆台北市中山區豪宅「頂高豪景」的轉手交易，新買家以現金1.75億元入主13樓第一手毛胚屋，也就是說，原屋主買了10年都未入住，不過，對照原屋主2011年的入手價格2.11億元，買家等於撿便宜，省了3600萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2016年房地合一稅上路後，房市進入盤整，如果當初買在高點，又不得不在短期內轉售的，可能就會面臨賠售的命運，不過，隨著整體房市交易回溫，近年賠售狀況越來越少，僅少數個案因入手價格過高，或是因為個人有資金需求才會急售，而不得不讓利。

張旭嵐指出，市場資金豐沛是不爭的事實，高資產族群也積極尋找標的，分配資金去處，如果遇上降價的物件，正好可以逢低買進，且現金購屋還可以縮短交易時程，對於急著想處分資產的賣方來說，不啻為促成讓利的條件之一。

台灣房屋中山民生特許加盟店店東蕭佑寯表示，「頂高豪景」坐落於素有台北華爾街之稱的南京東路一段，鄰近中山北路，屬於中山區精華地段，且正對林森公園與康樂公園萬坪綠景，因此吸引不少富豪家族包戶掃樓。

蕭佑寯指出，該社區於2015年完工，樓高22層，共41戶，均為百坪以上大戶，預售期間單價約120-140萬元，近年鮮少交易，最近一筆交易是在2016年，當時15樓的單價約147萬元，至於最新交易單價則為109萬元，低於市場行情，尤其屋況仍維持第一手毛胚屋，表示前屋主當初購入即不是基於自住需求，在入手10年後賠售出場，不排除是因為原屋主個人因素考量，得以讓新買家撿便宜。

(時報資訊)