江和樹指出，3倍券的200元券和5倍券的200元券，太過相像，已經有商家誤收而蒙受損失。（江和樹提供／黃國峰台中傳真） 十九甲市場一位攤商，13日向大里區立德里長江和樹反映，指其收到5張200元面額的三倍券，不知道怎麼兌換？江和樹接過來一看，和現在的五倍券實在太像了，批評政府至少顏色要不一樣，現在兩者很類似，很容易造成商家誤認而損失。

江和樹指出，他把其中1張200元三倍券拿去買飲料試試，該家飲料店的老闆果然沒注意到，收了三倍券後，還找他40元，經江指出不同處，老闆才注意到，他說，三倍券和五倍券的200元券，顏色相近，只差圖案上的台灣改成老鷹，及三倍券字樣改成五倍券；加上紙質又相同，一忙起來根本不會注意到。

江和樹表示，是十九甲市場的一個攤販向他反映，指其在上午時有一位客人向他買了火鍋料和肉類，總價1080元，客人拿出5張200元面額的三倍券， 再付80元現金，後來仔細一看，才發現竟是已過期的三倍券，但那時客人已走遠。

江和樹表示，三倍券和五倍券的200元券，除顏色相近外，三倍券上的台灣圖案改成老鷹，及三倍券字樣改成五倍券，加上紙質又相同，很容意誤認，政府當初至少應該把顏色調整一下，才不致於讓業者受傷害，也呼籲還有三倍券的民眾，不要再拿出來用，這可是觸犯詐欺罪。

(時報資訊)