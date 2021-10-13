摩根士丹利率先在今年5月大動作下修半導體產業預期，之後更發出記憶體面臨寒冬報告，在台灣引來業界反彈，但美國記憶體大廠美光對於下季財測保守看待，加上瑞士信貸下調艾克爾科技（Amkor Technology）股票評級，導致費城半導體指數周二(12日)續跌，甚至逼近修正定義的10%回調，至於半導體雜音何時明朗，全球晶圓代工龍頭台積電周四法說成為關鍵。
但隨著半導體前景雜音環繞市場，近期半導體股面臨大幅修正，從9月16日高點回落8.3%，並測試200日均線。高通、英特爾等主要成分股也出現1~2%的跌勢。三星電子同樣遭到外資看衰，主要是受到大陸限電影響，股價重挫3.5%，創下去年12月以來新低。
隨著疫情遠端需求暴增，以及汽車產業在2020年下半年迅速回溫，對於5G、高效能運算、車用晶片、消費性電子產品大增之下，半導體需求快速攀升，也讓該產業迎來高成長趨勢。同時間，費城半導體指數從1644點翻至今年最高3484.19點，漲幅超過100%。
摩根士丹利證券8月報告指出，DRAM產業正在失去上升循環動力，開始謹慎看待記憶體產業前景，降評台灣記憶體指標股南亞科、旺宏、華邦電，以及海外大廠SK海力士與美光，族群寒冬乍現。大摩也認為，NOR Flash身為記憶體領域中的次族群，就算產業揚升動能尚未消失，DRAM的走弱勢必會帶來氣氛上的衝擊。不過，這讓旺宏董事長吳敏求相當火大，直言這份研究報告完全「沒有知識」、「邏輯不通」，砲轟這是炒股行為。不過，調研機構Trendforce以現貨價下跌為由，認為第四季記憶體價格勢必下跌。
美光也在上月底公布財測，結果目標遠低於市場預期，並警告短期內記憶體晶片出貨預料下滑，主要是PC客戶端缺料問題嚴重，影響整體出貨。
不僅是記憶體，摩根士丹利5月就對大陸市場在終端消費性電子產品需求放緩示警，先是下修台灣16檔半導體股股票評級與目標價，甚至稱台積電因為高額資本支出壓力，失去摩爾定律長期以來的成本優勢，毛利率維持在50%之上將是挑戰，甚至放著的錢會變成「死錢」（dead money），股票評級下修到「中立」，目標價自655元砍到580元，台積電股價受到衝擊，難以站回600元之上。
摩根士丹利也在9月進一步針對半導體前景提出研究報告，認為整體半導體需求可能被高估，晶圓雙雄台積電、聯電最快第四季面臨砍單，2家公司則是堅稱在法說上會說明一切。
台積電將在周四(14日)舉行法說，面對半導體前景雜音不斷，台積電董事長劉德音近日受訪也強調目前短缺嚴重的車用晶片，供應鏈當中一定有人在囤貨，以及今年上半年曾提出重複下單(Overbooking)的疑慮，台積電所公布的資訊將成為產業風向球，影響半導體後市表現。
(時報資訊)
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