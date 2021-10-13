力挺政府推動都市更新及危險老舊住宅重建政策，截至9月底，累計核准都更及危老案件達122件，核准金額逾800億元。第一銀行董事長邱月琴表示，將可創造住戶、政府與銀行三贏的局面。

臺灣地震頻繁，老舊建築物耐震能力恐不足，邱月琴認為，銀行不應該等災難發生了才幫助重建，應該在災難未發生前就予以協助，都市更新與危老重建可以照顧到許許多多的中產階級及弱勢族群。

邱月琴指出，銀行是具有公信力的機構，未來仍應持續善盡企業社會責任，更應該積極協助重建起更安全、更環保、更舒適、更健康的家園，創造住戶、政府與銀行三贏的局面。

今年適逢「921大地震」22周年，回想1999年9月21日凌晨，臺灣一場長達102秒、芮氏規模7.3級的大地震，震驚了全世界、震倒超過10萬棟的房子、也震碎許多人的美好幸福。

其中，位於臺北市仁愛路跟光復南路口的「尚華仁愛大樓」，其混凝土壓力測試達不到標準，由黃單被改貼為紅單，住戶只能決定重建。但是該如何重建？怎麼重建？過程中亦有建商來談合建，但要從中抽成35％，等於15樓抽掉5個多樓層，只剩9個樓層讓原住戶分配，想當然爾結果當然談不攏。

但自地自建，由住戶自行籌組更新會，卻又涉及都市更新法規、建築法規、建築設計、會計稅務、估價選配及面臨到資金籌措的問題，這又該如何處理呢？而當時銀行對這些專業知識領域並未深入著墨，很難逐一瞭解，更遑論風險控管。

第一銀行秉持善盡社會責任之理念，減輕受災戶的財務負擔，以在信託與融資的專業，加上東亞建築經理股份有限公司（第一銀行轉投資關係企業，簡稱東亞建經）在營建、建築法規、都更法規的協助整合，突破傳統授信觀念，排除各項困難，為住戶量身定作融資架構，提供100％的融資額度協助重建。

第一銀行陪同住戶一起走過三年半的整合過程，由於協調性問題複雜，需投入相當的人力及時間成本，真可謂「滿紙都更言，一把辛酸淚」。但就在看到尚華仁愛大樓開工破土，每個住戶歡喜緊握著第一銀行同仁雙手道謝時，這種成就感早已將所有辛勞與辛酸血淚全部拋之九霄雲外。

除了尚華仁愛大樓，同為921大地震受災戶的「埔里中華商場」，好不容易等到籌組更新會重建，卻因內部整合延誤921重建基金的協助，讓中華商場的重建之路遙遙無期。就在陷入絕望之際，第一銀行承作「尚華仁愛大樓都市更新自建案」新聞曝光，讓新任理監事及住戶重新燃起一絲希望。

協助重建之路困難重重，雖然銀行肩負社會公義，但畢竟不是公益事業。除考量銀行本身授信風險外，更要兼顧原住戶能夠承擔的風險，以避免在重燃改建希望後卻再次落空。

在經過第一銀行都更團隊詳細說明都市更新整體融資架構及內容後，終於取得更新會及住戶認同，接受全盤風險考量的更新規劃。第一銀行繼「尚華仁愛大樓都市更新自建融資案」後，再次以提供100％的全額融資方式協助「埔里鎮中華商場都市更新自建」，重現埔里中華商場嶄新風貌。

此外，有別於尚華仁愛大樓跟埔里中華商場係因921地震受損或倒塌受迫重建，水源路四、五期整宅為當初臺北市政府為安置公共工程拆遷戶而興建的整建住宅，其屋齡都已超過50年，住戶卻都還住在裡面。更新前每戶不足10坪的居住環境、無停車位，生活空間狹小窳陋，更有漏水、治安、牆壁損毀及消防安全等嚴重問題而自願更新重建。

自力更新不同於一般都市更新案，實施者並非建設公司，而是由原住戶自己發起籌組更新會。但由於更新會屬非營利組織，沒有收入及資產，而且住戶間的資力、所得、教育程度與訴求均大不相同，尤其該案原地主超過170人，人數眾多、土地產權複雜，更增添整合與融資難度。

第一銀行都更團隊比照尚華仁愛大樓案一路相伴，多次利用晚上或假日陪同召開住戶說明會，從提供經驗分享、作業細節上的提醒與建議，以及專業的評估，給予全方位金融服務，協助與量身訂作融資服務架構，讓原住戶們在更新重建期間不必擔心龐大重建資金從何而來，即可將鴿子屋變身千萬幸福宅，讓自力更新美夢成真。歷經近12個寒暑，第一銀行從整合、規劃、都更核定、融資核定到完工交屋，終於在2018年讓水源路四、五期整宅都更案原地主順利搬回新家。

不僅是自力更新案，市場上更多的是與建商合建案。為加速推動都市更新政策並培養更多專業人員，第一銀行決定籌組專業團隊，2009年正式成立都市更新部門，統籌信託處、東亞建經的專業人員，並輔以營業單位為融資申請及後續服務，組成一條龍的專業服務團隊。其中，銀行融資業務扮演重建資金的主要供應者，信託機制則在於將都更案有關的財產權獨立出來，由受託人（信託銀行）控管，使都更案之完工可能性大為提升，如此銀行債權的還款來源將可更加確保。

另外，第一銀行與第一金AMC、建築經理公司及台灣金融聯合都更服務公司，針對自力更新案與合建案提供整合期、興建期及完工期三大階段的資金與金融服務，持續精進第一銀行都更危老一條龍的金融服務。

內政部統計資料，全臺屋齡30年以上老屋超過450萬戶亟待更新，10年後屋齡30年以上老屋將增逾680萬戶。第一銀行全力支持政府推動都市更新及危險老舊住宅重建政策，推出「都市危險及老舊建築物加速重建優惠貸款」（並納入新北市防災型都更），只要係屬都更危老重建需求者等，均可向第一銀行各營業單位申請貸款。如是地主自建，比照自力更新最高提供全額融資協助；另若是建商與地主合建，則提供土融最高八五成、建融最高七成，優於一般土建融開發案之融資成數，也提供權變費用、拆遷、租金補助及相關保證金的週轉融資額度。若借戶仍有其他資金需求，第一銀行可搭配第一金AMC提供額外融資成數，全力協助完成都更危老之重建。

第一銀行對於都市更新事業具有專業知識及實務操作經驗，長期以來對於民眾居住安全相當重視，近幾年已核准數十件都更及危老融資案件，輔導地主自力都更及危老重建更是實績亮眼經驗豐富。

隨著高齡化、少子化社會來臨，城市也不斷老化，應該以都市更新取代都市擴張，給老舊城區注入新生命。第一銀行除了提供重建融資與信託管理，協助老住戶的房子舊換新，如有需要更可結合以房養老安心貸與安養信託，以重建後舒適好宅創造穩定現金流，讓長輩可以在本身熟悉環境繼續居住，並減輕子女奉養負擔、且讓長輩的可運用資金更加充裕，提供全方位的暖心金融服務，充分展現「第一銀行 就在你左右」的精神。

(時報資訊)