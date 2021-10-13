受惠政府工程標案增加採用最有利標、以及企業擴大在台生產製造，欣陸投控（3703）13日在線上法說會指出，目前手中三大事業體營造工程的工程存量、不動產開發尚未交屋的銷售合約、環境工程在手合約餘額，都是各企業2020年營收的數倍，預期，今年仍可保持營運正成長。

2020年，欣陸投控合併營收217億元，其中，59％來自大陸工程。大陸建設占27％。欣達環工的占比有14％；2020年的稅後淨利15.4億、EPS1.87元。

欣陸投控統計，大陸工程工程存量670億元，是2020年全年營收的4.8倍。欣達環工在手合約餘額398億元，是2020年營收的12.8倍。

至於大陸建設，尚未交屋的銷售合約167億元，也是2020年營收的2.9倍。

欣陸投控指出，充實的業務存量推升營收展望樂觀，而政府工程案量增加採用最有利標，對毛利、獲利能力的提升也有極大幫助。

欣陸投控今年1-9月合併營收172.96億元，年成長18.09％；上半年的稅後淨利8.02億元，年增8.19％。上半年的EPS 0.98元。

對未來3-5年營運前景仍審慎樂觀，欣陸投控指出，2021-25年捷運和鐵路工程潛在投標案件總金額約台幣3,500億元、2026年前再增設6座再生水廠、未來3年，預計商機超過1,000億元的9座都市廢棄物焚化廠升級、企業擴大在台生產製造的廠辦及科技園區持續增加，這些工程案量的釋出，都有利集團營運的成長。

(時報資訊)

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