財金公司指出，截至10月12日，12,560名早鳥現金得主已出爐，其中1萬元得主計16名，對此財金公司進而表示，即使不計店家回饋、新戶禮及部會加碼券等，光是加碼禮800元、共同綁定1人的綁定禮200元及中獎獎金1萬元，原五倍券已扎扎實實變身為十一倍券。
為協助受疫情衝擊的店家一起振興國內經濟，財政部督導8家公股銀行，並協同14家民營及基層金融機構共同加碼，推動數位振興五倍券綁定「台灣Pay」，其中最為鄉民津津樂道的一大亮點，就是於110年9月22日至10月7日止完成綁定「台灣Pay」的早鳥民眾，就可以參加天天抽萬元現金，以及抽奧運金銀銅牌國手王齊麟、李洋、李智凱、鄭怡靜、林昀儒、陳玟卉簽名限量好禮等活動，目前萬元現金的早鳥得主出爐之外，財金公司也表示，包括275名獲得奧運限量好禮的得獎名單已全部公告在「台灣Pay」活動網頁。
今年的數位五倍券綁定，「台灣Pay」衝出亮眼好成績，總綁定數已逾60萬人，占行動支付約63％，為去年三倍券的4倍之多。財金公司也繼續放送抽獎優惠指出，即使此次沒有中獎的粉絲也不用失望，明（111）年4月30日前，所有綁定「台灣Pay」的民眾完成振興五倍券滿額消費後，都有機會抽中最大獎「百萬現金大獎」。
此外，為支持挺振興政策，眾多在地店家及知名連鎖商店紛紛推出「台灣Pay」專屬折扣優惠。財金公司對此列舉，除了在寧夏夜市商圈、北海岸、台中、彰化、台南、花蓮、宜蘭等地區在地店家，使用「台灣Pay」都能享有10％優惠折扣之外，另在多個通路更有20％的現金回饋優惠。
這些通路包括了百貨公司，如京站時尚廣場、義大世界購物廣場、Tiger City購物中心、誠品，和便利超商，如 OK超商、以及生活用品連鎖店，如如小北百貨、聖德科斯、義美、棉花田、歐都納、麗嬰房、LA NEW、紅番運動休閒用品、雷根體育運動用品，電商平台，如東森購物、iCarry，以及加油站，如福懋加油站、飲料美食，如萬波、85度C、迷客夏、TeaTop、吉野家、八方雲集、世運食品、Q Burger、NU PASTA、天利食堂，和3C通路如神腦國際、藥妝店，如維康、日藥本舖，及寵物用品，如東森寵物雲、奧斯卡寵物、金王子寵物、寵物王國等各種知名通路，均已全面和台灣Pay合作推出最高20％回饋優惠。
(時報資訊)
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