中國人民銀行13日下午公布，大陸9月份新增人民幣貸款為1.66兆元，遜於市場預期的人民幣（下同）1.81兆元，8月份為1.22兆元。9月份大陸社會融資規模增量2.90兆元，市場預期為3.05兆元，8月份為2.96兆元。
新浪財經報導，大陸9月M2貨幣供應年增8.3％，市場預期為8.2％，8月年增為8.2％。9月份M1貨幣供應年增3.7％，市場預期為4.1％，8月年增為4.2％。9月M0貨幣供應年增5.5％，市場預期為6％，8月年增為6.3％。
(時報資訊)
中國人民銀行13日下午公布，大陸9月份新增人民幣貸款為1.66兆元，遜於市場預期的人民幣（下同）1.81兆元，8月份為1.22兆元。9月份大陸社會融資規模增量2.90兆元，市場預期為3.05兆元，8月份為2.96兆元。
新浪財經報導，大陸9月M2貨幣供應年增8.3％，市場預期為8.2％，8月年增為8.2％。9月份M1貨幣供應年增3.7％，市場預期為4.1％，8月年增為4.2％。9月M0貨幣供應年增5.5％，市場預期為6％，8月年增為6.3％。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：